Marbach Parken in Marbach bleibt gebührenfrei

Morlock erinnerte ferner daran, dass auf dem Kino-Gelände nun ein Parkhaus denkbar wäre, dessen untere Ebene über die Güntterstraße und die obere über die Wildermuthstraße erschlossen werden könnte. Dadurch fielen weniger Stellplätze weg. Ein Punkt, der früher ein K.o.-Kriterium für das Areal gewesen sei. Zu verdanken sei die neue Faktenlage der Tatsache, dass die Kommune sich den Krone-Gebäudekomplex habe sichern können. Morlock könnte sich sogar vorstellen, über einem Parkhaus an dieser Stelle sozialen Wohnungsraum zu schaffen.

Ob so eine Kombination realisierbar wäre, das würde auch Martin Mistele von den Freien Wählern interessieren. Gespannt sei er aber auch darauf, was das alles kosten wird. Er regte zudem an, sich beim Thema Parken auch mit intelligenten Leitsystemen zu befassen. „Es muss an den richtigen Stellen transparent sein“, sagte er. So müsse man Autofahrern rechtzeitig signalisieren, dass ein Parkhaus voll ist. Martin Mistele schlug überdies vor, das Gespräch mit den Verantwortlichen des Krankenhauses zu suchen. Denn nur dort würden in Marbach Gebühren verlangt. Mit der Konsequenz, dass die Stellmöglichkeiten kaum genutzt würden, wie Ernst Morlock zuvor angemerkt hatte.

Auch wegen solcher Erfahrungen riet Jochen Biesinger von der CDU dringend, die Finger von Gebühren für städtische Stellflächen zu lassen. Das gäben Größe und Lage von Marbach einfach nicht her. Für Dauerparker könne er sich hingegen schon eine Abgabe vorstellen. Und zwar nach dem von der Verwaltung angedachten Modell via Vermietung oder Verkauf.

Jürgen Waser von den Grünen plädierte hingegen dafür, Dauerparker generell zur Kasse zu beten. „Alles völlig kostenlos sehe ich nicht ein“, sagte er. Auch bei möglichen Stellmöglichkeiten auf dem Kino-Gelände. Nicht, wenn Nutzer dort nur eine halbe oder eine Stunde ihr Vehikel abstellen, aber bei einem längeren Aufenthalt schon. Davon abgesehen bat er darum, die Ergebnisse in eine ganzheitlichere Betrachtung zum Verkehr in der Stadt einfließen zu lassen. Wichtig sei dabei, die Veränderungen der Mobilität zu berücksichtigen. Mehr Rechte für Radler und Fußgänger im Vergleich zu den Autofahrern stünden der Stadt ebenfalls gut zu Gesicht, meinte Jürgen Waser.