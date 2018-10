Marbach Paris steht im Fokus der Schillerwoche

Das sprichwörtliche „Pariser Flair“ wird am Donnerstag, 8. November,

erlebbar, wenn das gleichnamige Ensemble zur musikalischen Stadtführung in die Stadthalle einlädt. Die Ausstellung „Die Erfindung von Paris“ im Limo kann an diesem Abend bis 20 Uhr besucht werden. Der Eintritt ist von 18 bis 20 Uhr frei.

Der 259. Geburtstag Schillers am Samstag, 10. November,

wird wie in jedem Jahr ganz traditionell gefeiert: Um 7 Uhr, 11 Uhr und 17 Uhr läutet die Schillerglocke Concordia in der Alexanderkirche und um 19 Uhr huldigen die Marbacher Vereine den Dichter auf musikalische Weise vor Schillers Geburtshaus, das erstmals auf besondere Weise illuminiert sein wird.

Am Schiller-Sonntag am 11. November,

dreht sich alles um Paris. In den Literaturmuseen auf der Schillerhöhe ist ab 10 Uhr Tag der offenen Tür mit kostenlosen Führungen durch die Ausstellungen und Blicke hinter die Kulissen des Archivs. Die Schillerrede um 11 Uhr hält Isabel Pfeiffer-Poensgen, Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen zum Thema „Für welche Zukunft sammeln wir?“. Um 15 Uhr ist der Vortrag „Paris. Eine Stadt wird gebaut“ von Kyra Bullert zu hören und um 18 Uhr stellen Jan Eike Dunkhase und Wolf von Lucius ihr Marbacher Magazin zu Kilian Steiner vor.

Ab 12.30 Uhr findet in der Marbacher Innenstadt der verkaufsoffene Schiller-Sonntag unter dem Motto: „Auf nach Paris!“ statt. Dieser etwas andere verkaufsoffene Sonntag hat ausreichend französisches Flair mit Schaufensterlesungen und fantasievollen Aktionen für die ganze Familie. Die Stadtbücherei Marbach lädt alle Lesefreudigen zum Stöbern, Schmökern und Ausleihen ein. In der Druckwerkstatt können Kunstwerke angefertigt werden, und eine Bewirtung wird gewährleistet. Um 19 Uhr in der Marbacher Stadthalle gibt es den bereits legendären Poetry Slam in der Schillerwoche, bei dem das Kulturamt zum Dichterwettstreit auffordert, moderiert von Alexander Willrich und Johannes Elster (Hanz). Plätze für den Poetry Slam sind noch zu vergeben (Anmeldung unter Telefon 0 71 44 / 10 23 14 oder kultur@schillerstadt-marbach.de).

Am Montag, 12. November,

feiern die weiterführenden Schulen vormittags ihre Schillerfeiern mit Buchpreisverleihungen, während die Grundschüler sich um 14.30 Uhr zum traditionellen Blumengruß am Schillerdenkmal versammeln.