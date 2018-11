Marbach Paris liegt plötzlich vor der Haustüre

Kein Wunder, dass sich in der Fußgängerzone, aber auch in der Güntterstraße so viele Menschen tummelten wie sonst höchstens an einem Samstag. In der Stadtbücherei konnte man nicht nur nach Herzenslust schmökern und ausleihen, sondern auch selber drucken, und die Museen der Schillerhöhe boten kostenlose Führungen und interessante Vorträge. Auch die Ladeninhaber nahmen sich viel Zeit für die Beratung und ein kleines Schwätzchen.„Die Leute sind heute total entspannt“, hat etwa Kerstin Dietle vom gleichnamigen Schuhhaus festgestellt. An verschiedenen Stationen gab es auch Lesungen.

So lauschten die Gäste im „Friedrich“ Schiller-Balladen, die Lorenz Obleser rezitierte, beispielsweise „Der Handschuh“. Darin fordert ein Edelfräulein ihren Verehrer heraus, indem sie ihren Handschuh in einen Raubtierzwinger wirft. „Ich sage immer, das ist die bekannteste Frauenfigur bei Schiller, diese blöde Kuh kennt wirklich jeder“, schmunzelte Inhaber Birger Laing.

Was zumindest die älteren Stadtbummler noch kannten, waren die „Enten“, die überall aufgestellt waren. Die Kultautos trugen das Motto „Auf nach Paris!“ auf an den Seitenscheiben befestigten Schildern. „Nach Paris wollte ich mit dem Auto aber nicht fahren“, kommentierte ein Mann. Muss er auch nicht – dafür gibt es ja schließlich den Schillersonntag!