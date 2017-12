Marbach Päckchen, damit Kinderaugen leuchten

Der Erste Vorsitzende Günther Burk, der die Hilfsaktion für Zsobok vor mehr als 25 Jahren initiierte und auch den CVJM im Heimatort Murr nach Kräften unterstützt, schätzt das Engagement der vielen Spender: „Sie wissen, dass wir es ehrlich meinen und dass ihre Gaben auch ankommen.“

Diese Ansicht teilt der Murrer Bürgermeister Torsten Bartzsch, der an diesem Morgen extra nach Marbach gekommen ist. „Es ist wieder viel zusammenkommen.“ In den Rathäusern hatte der Förderverein Bilder des Fotografen Dominik Thewes präsentiert, die Kinder in Zsobok zeigten, um für Spenden zu werben. Thewes fährt in diesem Jahr wieder mit.

Groß ist die Freude bei Istvan Gal aus Zsobok, der seit Jahren eine Woche Urlaub nimmt, um mit Helfern die Lastwagen in Deutschland zu beladen. „Wir freuen uns immer sehr und feiern mit unseren Helfern aus Deutschland in Zsobok einen Gottesdienst.“ Dass die Kinder alle Weihnachtslieder – darunter auch deutsche – auswendig vortragen können, begeistert Günther Burk.„Das ist immer so heimelig, dass einem die Tränen kommen.“