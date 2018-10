Marbach Open-Air-Festspiele legen eine Pause ein

Wer die umtriebige Mannschaft der Ochsen kennt, weiß aber auch, dass sie ihre Aktivitäten natürlich nicht komplett auf null herunterfahren. Im Gegenteil. Der Verein will 2019 das eine oder andere kulturelle Eisen schmieden. Zumal dann ja ein Jubiläum ins Haus steht: Südlich vom Ochsen bereichert seit 20 Jahren das Kulturleben in der Schillerstadt. So wollen Mark Scheuerle und Co. beispielsweise Theaterfestspiele in etwas abgespeckter Form organisieren. Im Gespräch sind aktuell drei Stücke, die man an drei Wochenenden im Schlosskeller zeigen möchte. Weil es sich dabei um eine Art Retrospektive handeln soll, ist angedacht, verschiedene Regisseure einzuladen, die in den vergangenen 20 Jahren eine Inszenierung für Südlich vom Ochsen übernommen haben. Somit könnte es 2019 zu einem Wiedersehen mit Stefanie Oberhoff, Alexander Ilic oder auch Philipp Wolpert kommen, erklärt Mark Scheuerle. Das Ganze soll im Herbst über die Bühne gehen – eventuell verbunden mit einem Gala-Abend zum Jubiläum in der Stadthalle. „Aber das ist noch nicht entschieden“, schränkt der Vorsitzende ein.