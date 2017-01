Marbach Online-Kurse, Erinnerungsmail und Reader-Verleih

Marbach - Zum Jahresbeginn startet die Stadtbücherei mit einem erweiterten Angebot. Zunächst ist in der Onlinebibliothek Ludwigsburg ab sofort ein eLearning-Bereich zu finden, in dem mehr als 200 Online-Kurse zu den verschiedensten Bereichen angeboten werden. Als adaptives Lernsystem passt sich Lecturio der Geschwindigkeit jedes Einzelnen an und gibt wertvolle Hinweise zum Vertiefen bestimmter Lerninhalte. Falls ein Kursteilnehmer mal nicht weiterkommt, kann jederzeit der digitale Dozent gefragt werden.