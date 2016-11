Marbach - Es dauert nicht mehr lange, dann ist das Kapitel für Druti in der Marbacher Güntterstraße 16 beendet. An Heilig Abend wird Gunter Jazdziewski letztmals Kunden in diesem Gebäude beraten, ehe er mit seinem Laden in die Marktstraße 15 zieht, wo er Anfang Januar die Neueröffnung feiern möchte (wir berichteten). Die Postagentur nimmt er nicht mit in die Altstadt, sie kommt ab Februar beim Juwelier Oppenländer unter. Mit einer Änderung müssen sich die Marbacher aber jetzt schon arrangieren: Bei der Postagentur in der Güntterstraße 16 werden die Öffnungszeiten eingeschränkt.

Mittwoch- und Freitagnachmittag sowie Donnerstagvormittag habe die Filiale von dieser Woche an geschlossen, berichtet Gunter Jazdziewski. „Das hat organisatorische und personelle Gründe“, erklärt der Unternehmer. Wenn das Ende eines Betriebs in Sicht ist, sei es üblich, dass sich die Angestellten nach einer neuen Aufgabe umschauen, sagt er. Heißt: das Team ist nicht mehr komplett, weshalb in Sachen Öffnungszeiten Abstriche gemacht werden müssen. Das betreffe aber nur die Postagentur, nicht Druti insgesamt, betont Gunter Jazdziewski.

Die Post hat auf diese Entwicklung reagiert und mit Vanessa Gruber Kontakt aufgenommen, in deren Hofladen in Erdmannhausen ebenfalls eine Postagentur untergebracht ist. Sie werde einspringen und künftig auch am Mittwochnachmittag öffnen, sagt sie. „Wir wollen den Marbachern entgegenkommen“, konstatiert sie. Die weiteren nun in der Schillerstadt wegfallenden Öffnungszeiten könne sie ohnehin abdecken. „Wir bieten im Grunde auch die gleichen Leistungen an“, berichtet Vanessa Gruber. Mit einer Einschränkung: Postbankkunden könnten in der Agentur in Erdmannhausen nur Beträge bis 1500 Euro abheben.