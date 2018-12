Marbach/Oberstenfeld Lichterzauber unter dem Fachwerk

In Marbach erstreckte sich der Weihnachtsmarkt am Samstag nicht nur über den Burgplatz, sondern auch die Marktstraße entlang. Die war mit ihrer neuen, hellen Festbeleuchtung alleine schon ein Hingucker, und der riesige, hell strahlende Weihnachtsbaum am Marktplatz war ein beliebtes Fotomotiv. Lokale Geschäfte füllten ebenso wie Vereinsmitglieder und Schulen die Buden mit Leben, boten Glühwein und Kinderpunsch, Würste und Weihnachtsschmuck, selbst gemachte Gutsle und Honig und vieles andere mehr an, so dass manchem die Auswahl schwerfiel und wohl auch das eine oder andere, das sonst nicht unbedingt miteinander harmoniert, nacheinander im selben Magen landete – aber wenn es so gut riecht, muss man einfach „von ällem ebbes“ probieren.