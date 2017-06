Marbach Noch keine Lösung für Probleme vor Post

Die beiden Vorschläge habe man der Eigentümerin und der Post schon vor einiger Zeit unterbreitet, allerdings bislang keine Rückmeldung bekommen. Dabei lege man der Post dringend ans Herz, das Thema anzupacken und in Abstimmung mit der Besitzerin des Grundstücks für eine Finanzierung der damit verbundenen Umbaumaßnahmen zu sorgen. Wobei der Bürgermeister die Lage auch nicht dramatisieren möchte. Andere Geschäfte in der Güntterstraße hätten ebenfalls keine eigenen Parkplätze. Gleichwohl würden beide Vorschläge eine Verbesserung bringen, ist der Rathauschef überzeugt.

Ob ein Durchbruch erzielt werden kann, ist aber nach wie vor ungewiss. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen, obwohl die Stadt erst unlängst wieder in der Sache bei der Post nachgehakt hat. „Über Verbesserungen der Parkplatzsituation vor der Filiale und bei der Abholung oder Anlieferung von Sendungen durch Postfahrzeuge werden zurzeit Gespräche geführt“, erklärt Hugo Gimber, der Pressesprecher des Unternehmens. Hugo Gimber weist zudem darauf hin, dass den Kunden in Marbach neben der Filiale in der Güntterstraße eine weitere Zweigstelle im Kaufland zur Verfügung stehe. Außerdem gebe es einen DHL-Paketshop in der Labag-Tankstelle, die sich in der Schillerstraße befindet. Der Pressesprecher betont ferner, dass man sich „die Suche nach einem neuen Standort für die Marbacher Filiale nicht einfach gemacht“ habe. Letztlich sei die Agentur an den „zentral gelegenen, barrierefreien Standort in der Güntterstraße 5 verlagert“ worden. Die Stadt sei auch frühzeitig über den neuen Standort informiert worden. Das mag sein. Dennoch ist man dort augenscheinlich nicht gewillt, die Situation bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag hinzunehmen. Wenn es keine anderweitige Lösung gibt, müsse notfalls rigoros kontrolliert und eingeschritten werden, wenn Fahrzeuge den Verkehr blockieren, sagt Andreas Seiberling. Im Übrigen habe man die Post auch rechtzeitig auf die Situation hingewiesen.