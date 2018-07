Marbach Neues Wärmenetz für ein altes Quartier

Seine Energie soll das Netz aus dem Schulzentrum beziehen. Es ist angedacht, die vorhandene Holz- und Gasheizung um ein Blockheizkraftwerk zu ergänzen. Die Anlage passe auch gut zu den dortigen Fotovoltaikmodulen, die vor allem im Sommer viel Strom produzierten, meinte Schuler. Perspektivisch könnte auch von anderen Standorten aus Energie eingespeist werden. Das Netz lasse sich von unterschiedlichen Stellen aus füttern, sagte er.

Aus welcher Richtung auch immer die Wärme am Ende kommt: Für die Abnehmer bedeutet das immer das Gleiche, sie müssen sich eine Übergabestation im Haus installieren lassen, die den bisherigen Heizkessel ersetzt. Eigentümer des Geräts wäre der Betreiber des Nahwärmenetzes, der dann ein Entgelt verlangen würde.

Die Investition ins Leitungsnetz vom Schulzentrum bis zum Rathaus von rund einer Million Euro sollte jedoch die Kommune tätigen, empfahl Schuler. „Wenn die Stadt baut, hat das den Vorteil, dass sie es viel günstiger finanzieren kann.

Sie braucht keine Rendite, sondern eine Kostendeckung“, erläuterte der Fachmann. Andernfalls rechne sich das Ganze nicht mehr und es würde sich wohl kein Betreiber finden. Die Refinanzierung könne die Kommune über das Verpachten der Leitungen gewährleisten. Für den Bau des Blockheizkraftwerks wäre indes der Netzbetreiber zuständig.

Ernst Morlock von der SPD hatte an all dem nichts auszusetzen, wurde aber wegen des Zeitplans stutzig. Demnach sollen die Marktstraße und der Bereich beim Pfundhaus in Sachen Wärmeversorgung nicht schon 2020 in Angriff genommen werden. „Das passt für mich nicht ganz zusammen“, sagte er im Hinblick darauf, dass die Umgestaltung des Pfundhauses demnächst schon ansteht – und folglich bald eine Heizung benötigt wird.

Doch das haben die Planer im Blick. Das neue Rathaus könne ein bis zwei Jahre über den alten Verwaltungssitz versorgt werden, sagte Schuler. „Man wird das Netz so machen, dass es dann gleich angeschlossen werden kann“, versicherte er. Davon abgesehen seien die Bauabschnitte nicht in Stein gemeißelt.

Der Experte sagte auf Nachfrage des Grünen Sebastian Engelmann zudem, dass Hausbesitzer im Grunde nur einmal die Chance haben, sich einzuklinken: Wenn die Leitungen verlegt werden. „Wer jetzt nicht mitmacht, kann später nicht kommen und sagen: jetzt will ich.“ Theoretisch gehe das zwar, das sei aber mit hohen Kosten verbunden. Genau deshalb biete man aber die Möglichkeit, sich vorsorglich einen Anschluss verlegen zu lassen, ohne gleich die Energie über das Nahwärmenetz zu beziehen. Man könne dann später jederzeit einsteigen.