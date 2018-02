Marbach Neues Profil für PC-Käpsele am FSG

Marbach - Kaum eine Schule dürfte Kindern und Jugendlichen ein solch großes Portfolio an Schwerpunktthemen offerieren wie das Marbacher Friedrich-Schiller-Gymnasium. Wer in Sprachen besonders fit ist, kommt genauso auf seine Kosten wie Kids, die ein Faible für Kunst haben, oder Heranwachsende, denen in puncto Naturwissenschaften keiner so schnell etwas vormacht. Nach den Sommerferien soll sich mit der Kombination Informatik, Mathe und Physik, kurz IMP, ein weiteres Profil hinzugesellen. Die Gesamtlehrerkonferenz und die Schulkonferenz haben bereits ihren Segen gegeben. Gestern hat auch der Ausschuss für Umwelt und Technik einmütig der Einführung zugestimmt, sodass nun ein entsprechender Antrag beim Regierungspräsidium Stuttgart gestellt werden kann. Wie Matthias Makowsky, Leiter der Fachschaft Informatik am FSG, erläuterte, soll mit dem vierstündigen Fach eine Lücke geschlossen werden. Bislang gibt es in der Unterstufe und in der Kursstufe Angebote im Bereich Informatik und Medienkunde. IMP soll nun die Klassen acht bis zehn mit dem Computer-Einmaleins vertraut machen. In dem neuen Fach werden die Jugendlichen unter anderem etwas über Daten und ihre Codierung lernen. Außerdem bringen die Lehrkräfte den Gymnasiasten bei, wie man programmiert, nachdem dieses Thema in der Unterstufe eher spielerisch angegangen worden sei, wie Matthias Makowsky ausführte. Wie Rechnernetze aufgebaut sind, wird ein weiterer Schwerpunkt sein. Fürs PC-Wesen elementare Bausteine aus Mathematik und Physik stehen ebenfalls auf dem Stundenplan. Auf den regulären Unterricht in diesen beiden Fächern habe IMP aber keinen Einfluss, betonte Matthias Makowsky. Dort werde das Programm ganz normal durchgezogen.