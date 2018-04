Marbach Neues Blockheizkraftwerk im Visier

Die bestehende Anlage hat ihre besten Zeiten inzwischen hinter sich und müsste generalüberholt werden. Das kleine Kraftwerk wird immer dann eingeschaltet, wenn das große, das schon vor vier Jahren erneuert wurde, gewartet oder repariert wird.

Auf dem Gelände der Kläranlage gibt es aber nicht nur diese beiden BHKWs, sondern auch zwei Faultürme. Und einer der Behälter soll nun nach mehr als 40 Jahren im Einsatz abgerissen und durch einen modernen ersetzt werden (wir berichteten). Weil für dieses Vorhaben rund 2,4 Millionen Euro in die Hand genommen werden müssen, werde das Planungshonorar über der Grenzmarke von 221 000 Euro liegen, prognostizierte Frank-Steffen Schmid. Folglich habe man die Leistungen europaweit ausschreiben müssen – was mittlerweile auch geschah. Die Interessenten gaben ihre Visitenkarten im Anschluss auch schon in einem Präsentationsverfahren ab, aus dem die Bietergemeinschaft Götzelmann und Partner und Dahlem Beratende Ingenieure als Sieger hervorging. „Da ist viel Know-how verbunden mit dieser Kombination“, versicherte Schmid. Das stellte das Gremium nicht in Zweifel und vergab den Planungsauftrag an diesen Bieter. Der Abriss des Faulturms soll 2019 erfolgen, der Neubau 2019/20.