Marbach Neuer Pächter für Schillerhof gesucht

Doch auch in späterer Zeit war der Schillerhof eine viel frequentierte Adresse, auch für Vereine. Das zeigt der Bericht zum 50-jährigen Bestehen des Modellflieger-Clubs Marbach im vergangenen Jahr, in dem als Gründungsort der Schillerhof erwähnt wird. 2014 hieß der damalige neue Pächter dann Georgios Keramaris, der das einst rustikale Ambiente des griechischen Restaurants fast drei Monate lang umbauen ließ, wie in dieser Zeitung im November 2008 zu lesen war. Zu diesem Zeitpunkt seien die Räume „schlicht und hell“ gewesen. Serviert wird seither hauptsächlich deutsche Küche, wie es nun auch unter den Pächtern der Familie Demeter der Fall ist.

Die Anzeige in dem Immobilienportal im Internet spricht aktuell Interessenten so an: „Für Sie als neuen Betreiber sind bereits alle Voraussetzungen für einen erfolgreichen Geschäftsverlauf geschaffen. Es sind keinerlei Renovierungen notwendig und Sie können sofort loslegen.“