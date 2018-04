Marbach Neuer Ort des Gedenkens als Ziel

Marbach - In Marbach muss ein Reihengrab in der Regel nach 20 Jahren geräumt werden. Direkt auf dem Friedhof können Angehörige dann nicht mehr trauern. Das soll sich ändern. Die CDU hatte im Rahmen der Haushaltsdebatte beantragt, eine überkonfessionelle Gedenkstätte einzurichten. Ein Vorstoß, der bei den Kollegen im Gemeinderat auf Wohlwollen stieß. Das Gremium beschloss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig, dass sich die Verwaltung überlegen soll, wie und wo sich das Ganze umsetzen lässt. Einen Vorschlag wird die Rathausspitze im Ausschuss für Umwelt und Technik präsentieren.