Die Arbeitsstelle wie auch Spender haben auch maßgeblich dazu beigetragen, dass die Stelen – eine seitlich und eine vor dem Haus – überhaupt angeschafft werden konnten. Zehn Jahre nach dem großen Schillerjahr 2009 stehen im und rund um das Haus einige Projekte an. Die Brandschutzanlage wurde bereits erneuert, jetzt die Stelen und im kommenden Jahr sind die Lichter und Bildschirme in den Vitrinen an der Reihe. „Schillers Geburtshaus ist auch die Keimzelle des Deutschen Literaturarchivs. Das Literaturland Baden-Württemberg ist hier geboren“, so Schmidt. „Uns liegt das Museum sehr am Herzen.“