Marbach Neue Sporthalle ist auf gutem Weg

Der Zeitplan sieht noch für den November auch vorbereitende Arbeiten für den geplanten Aufzug und die festinstallierten Sportgeräte vor. So würden beispielsweise Bodenhülsen für die Reckanlagen montiert oder an der Decke Befestigungen für Seile angebracht, erläutert Dieter Wanner. Auf der To-do-Liste der Handwerker steht außerdem, die Unterkonstruktion für die Prallwand zu montieren und die Außenfassade zu gestalten. Ende November oder Anfang Dezember sei der Estrich an der Reihe. Um die Parkplätze werden sich die Bautrupps erst am Ende kümmern. Stellmöglichkeiten will die Stadt in der seitlichen Verlängerung der Sporthalle schaffen. Also just dort, wo später einmal das Hallenbad errichtet werden soll.

Dass die Kommune nun auf dieses Provisorium setzt, ist aus der Not geboren und hängt damit zusammen, dass die Erschließung über die Kernerstraße erfolgen muss. Eigentlich war und ist immer noch irgendwann vorgesehen, die Parkplätze hinter der Halle anzuordnen, von wo aus sie über einen Durchstich zur Affalterbacher Straße aus angesteuert werden sollen. Doch es gelang bislang nicht, das für die Durchfahrt benötigten Areal zu erwerben (wir berichteten). „Es gibt weiter keine Einigung wegen des Grundstücks“, sagt Dieter Wanner. Man habe zuletzt auch keinen neuerlichen Vorstoß in der Sache unternommen. Die Signale stünden vonseiten der Eigentümer eindeutig auf Rot. Möglich wäre, dass die Stadt deshalb ein Enteignungsverfahren in die Wege leitet. Doch das würde unter Umständen Jahre dauern, sodass ungewiss ist, wie lange das Provisorium bestehen bleibt.