Marbach Neue Lösung für Parkplätze an Sporthalle

Marbach - Alles hängt mit allem zusammen. Das hat sich einmal mehr am Beispiel der neuen Sporthalle im Lauerbäumle gezeigt. Deren provisorische Parkplätze sollen nun doch nicht an der bislang vorgesehenen Stelle schräg unterhalb des Gebäudes realisiert werden. Verantwortlich dafür ist indirekt ein unerwarteter Babyboom in der Stadt. Was das eine mit dem anderen zu tun hat, erklärte der Erste Beigeordnete Gerhard Heim am Donnerstag im Ausschuss für Umwelt und Technik. Heim wies darauf hin, dass man bis 2020 zwei neue Kindergartengruppen einrichten müsse. Und als geeigneten Standort dafür habe die Verwaltung nun jene Fläche auserkoren, die eigentlich für die 34 Interims-Stellmöglichkeiten der Sporthalle vorgesehen war. Besagte Plätze wandern deshalb einige Meter weiter nach oben in Richtung Verlängerung zur Affalterbacher Straße.