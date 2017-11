Marbach Neue Ideen gegen den Besucherschwund

Das ist umso bitterer, als die Schiller-Anhänger finanziell ohnehin keine großen Sprünge machen können. „Wir kommen jedes Jahr gerade bei plus/minus null raus“, erklärt Birger Laing. Insofern stelle es selbst eine Herausforderung dar, auf Kleinigkeiten zu reagieren. Zum Beispiel eine Lampe zu ersetzen. Man kann sich also ausmalen, welcher Kraftakt erst damit verbunden sein muss, größere Investitionen zu stemmen. Und die stehen mitunter unverhofft ebenfalls auf der Agenda. So wie aktuell, wo aus heiterem Himmel eine neue Brandmeldeanlage angeschafft werden muss. Kostenpunkt: rund 10 000 Euro. Gut, dass die glühenden Schiller-Verehrer auf Unterstützung bauen können. Der Verein hofft auf einen Zuschuss von 5000 Euro von der Arbeitsstelle für literarische Museen. Außerdem wurde bei der Wüstenrot-Stiftung ein Antrag auf Förderung gestellt. Der Rest von rund 1000 Euro bleibe aber am Verein hängen, sagt Birger Laing. Wobei man auch auf Spenden zählen könne.

Mehrere tausend Euro wird es auch kosten, ein anderes Projekt zu realisieren: die Stelen vor Schillers Geburtshaus zu erneuern. Die Schrift sei inzwischen so ausgebleicht, dass die Leute schon an dem Gebäude vorbeiirrten, erklärt Birger Laing. Deshalb sollen die Buchstaben wieder sichtbar gemacht werden. „Das soll dann auch lange halten und von der Wertigkeit zum Haus passen“, betont der Zweite Vorsitzende des Vereins, der trotz all der finanziellen Widrigkeiten keine Trübsal bläst. Birger Laing verwendet seine Energie eher dafür, an Konzepten und Ideen für die Zukunft zu feilen.