Marbach Neue Botschafterin für „Stückchen Himmel“

Die Kindertagesstätte „Stückchen Himmel“ wurde 2003 vom Marbacher Thomas Zettler und seiner Frau Junia in den Favelas von Aracaju (Brasilien) gegründet. Hinter diesem Projekt steckt die Idee, die Jugendlichen der dortigen Favelas in eine geordnete Ausbildung zu bekommen, bevor diese in die kriminellen Strukturen aus dem Umfeld der Favelas abgleiten. Aus diesem Grund wurden seinerzeit ein Kindergarten und eine Grundschule gegründet, in der qualifizierte Pädagogen die Kinder und Jugendlichen fördern und unterrichten. Hier bekommen sie drei gesunde Mahlzeiten am Tag, erhalten saubere Kleidung und werden mit hygienischen Grundbegriffen, sozialen Verhaltensweisen und christlichen Werten vertraut gemacht.