Marbach Neue Ausstellung zeigt Natur pur, komponiert und abstrakt

Die künstlerisch tätigen Fotografien gliederten sich im Wesentlichen in zwei Lager, so Sadlo bei der vom Jazzchor Stuttgart ebenso schwungvoll wie harmonisch umrahmten Vernissage im gut gefüllten Rathausfoyer: Diejenigen, die das Bild nähmen, wie es eben aus der Kamera komme und die anderen, die es mit Photoshop bearbeiten und verfremden. Dass er selbst die Bearbeitung vorzieht, hat seinen Grund: „Gerade bei Naturaufnahmen kommt oft die Stimmung nicht rüber, die man dabei empfunden hat“, erklärte er. Außerdem sind so auch Komposita wie die Fotos der Reihe „Animals gone nuts“ möglich, in der verschiedene Tiere in Beziehung zu Haselnüssen am Strauch gesetzt werden, und abstrakte Werke, die zum Nachdenken darüber anregen, was wohl der natürliche Ursprung sein mag, wie Bürgermeister Jan Trost in seiner Begrüßung sagte. Tatsächlich kam so mancher beim Betrachten der Bilder ins Staunen: „Was man aus Fotos alles machen kann – Respekt!“, meinte einer der Besucher.