Marbach Neckar als Ort für russisches Tauffest

Relativ furchtlos ist sie also auch in den Neckar gestiegen. Nicht etwa mit einem vor Kälte schützenden Neoprenanzug, sondern mit dem herkömmlichen Badeanzug. Ihre Marbacher „Arbeitgeberin“ Gunilla Eschenbach hat sich ebenfalls getraut, ins Wasser zu steigen. Etwas Angst aber hat Maria doch verspürt, „weil ich den Boden nirgendwo sehen konnte“. Bis zu den Schultern ist die russische Studentin schließlich eingetaucht. Den Kopf hat sie ausgespart: „Das Wasser war so schmutzig.“ Gestunken habe es jedoch weitaus weniger, als bei den vorherigen Eintauch-Erlebnissen. „Da war der Geruch richtig schrecklich“, erinnert sich das Au-pair-Mädchen, das unter der Dusche kräftig schrubben musste, bis die Haut wieder normal roch. Auch von einer Erkältung ist bei ihr nichts zu sehen. „Solange ich denken kann, bin ich dadurch noch nie erkrankt“. Am Sonntag kann sie das erneut unter Beweis stellen, wenn sie am Nachmittag wieder in die Flut des Neckars steigen will.

Vermutlich werden einige Uferspaziergänger die junge Frau auch in Zukunft sehen können. Denn obwohl ihr Aufenthalt fürs Erste Ende Februar beendet ist, plant Maria Butowa wiederzukommen. Ihr Herz hat die Studentin, die in der Heimat bereits zweieinhalb Jahre russische Philologie studiert hat, nämlich an die Schillerstadt verloren. „Ich will unbedingt wiederkommen und möglichst am DLA arbeiten“, schwebt der Zwanzigjährigen vor, die gleich für den Rest ihres Lebens in Deutschland leben möchte. „Hier fühle ich mich viel freier“, sagt sie und findet es toll, dass sie beim Spazierengehen, einfach mal mit fremden Leuten reden kann. „Das geht bei uns zu Hause nicht, da fühle ich mich bedroht“, betont das Au-pair-Mädchen, das inzwischen sehr gut verständliches Deutsch spricht. „Dabei haben mir auch die Kinder meiner deutschen Familie geholfen“. An Russland aber vermisst die unkomplizierte Schwimmerin „nur meine Eltern, die Brüder und die beste Freundin“.