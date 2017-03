Marbach Nägel in Autoreifen geben Rätsel auf

Die Frau holte am vergangenen Donnerstag gegen 15.30 Uhr ihr Kind von der Schule ab. Für 15 Minuten verließ sie ihren Wagen. Ob in dieser Zeit der Nagel ausgelegt wurde, ist unklar. Fakt ist: Der vordere Reifen auf der rechten Wagenseite war wenig später platt. „Ich habe es gleich gemerkt, als ich von der Schule weggefahren bin. Der Reifen lief nicht mehr rund“, sagt sie. Den Nagel, den sie daraufhin im beschädigten Reifen entdeckte, bewahrte sie auf. „Es ist ein Nagel mit einer Unterlegscheibe. Er steckte in einer Rille des Reifens“, beschreibt sie. Unterlegscheiben können die Ursache dafür sein, dass ein Nagel auf der Straße nicht liegt sondern senkrecht in die Höhe ragt. „Das ist schon auffällig“, sagt die Mutter aus Marbach, ohne einen bestimmten Verdacht zu äußern. Auch Anzeige hat sie nicht erstattet.

Stutzig macht sie die Tatsache, dass bei ihrer Nachbarin, die ebenfalls häufig in der Schulstraße parkt, Mitte Februar derselbe Fall eingetreten ist. Auch jene Betroffene möchte anonym bleiben. „Als ich von der Schulstraße weggefahren bin, zeigte mir das Auto an, dass mit dem Luftdruck im Reifen etwas nicht stimmt“, sagt die Frau, die daraufhin ausstieg und im vorderen rechten Reifen eine Schraube stecken sah. „Am nächsten Tag bin ich in die Werkstatt gefahren, um den Reifen flicken zu lassen. Das kann ich ja auch wegen der Kinder sonst nicht verantworten.“ Für sie zudem ärgerlich: Vor zwei Wochen, nachdem sie erneut in der Schulstraße geparkt hatte, hatte sie einen 15 Zentimeter langen Kratzer im Auto. „Und zwar richtig tief und so, dass es wohl kaum ein Versehen war. An einem Ende ist der Gegenstand abgerutscht, das sieht man“, schildert sie.