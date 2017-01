Marbach Nachfolger für Ulrich Raulff gesucht

Dass die Marbacher Institute am Ende seiner Amtszeit „konzeptlos und gegen weite Teile der Mitarbeiterschaft“ geführt werden sollen, wie uns anonym zugespielt wurde, ringt Raulff ein Lächeln ab. Zum einen habe die gestrige Jahrespressekonferenz bewiesen, wie gut Archiv, Bibliothek und Museen ineinandergreifen und integral weiterentwickelt werden, zum anderen herrsche heute eine bessere Stimmung vor als noch bei seinem Amtsantritt. Zwar räumt er ein, dass es im Zuge der Diskussionen um die neue Satzung Missstimmungen gegeben habe. „Doch das liegt lange hinter uns.“ Sein Bestreben sei es, das Haus in gutem Zustand „und in guter Stimmung“ an seinen Nachfolger zu übergeben. In Zeiten zunehmender Intellektuellenfeindlichkeit müsse das DLA stets „in einer Form in Erscheinung treten, die seinen intellektuellen und internationalen Anspruch und seine ästhetischen Kompetenzen zur Geltung bringen“.

Nichts zu spüren beim Direktor also von einem „Klima der Angst und des Misstrauens“, das gegenüber unserer Zeitung geäußert wurde. Dass die Marbacher Archive ihre Geheimnisse zu hüten wissen, zeigt sich jedoch auch daran, dass keiner der kontaktierten Insider bereit war, sich während der Recherche öffentlich zu den Vorgängen zu äußern.

Bewerbungen für die Stelle des Direktors müssen bis zum 30. April dem Präsidenten der Deutschen Schillergesellschaft vorliegen.