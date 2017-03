Marbach Nach Unfall gibt es ein Wortgefecht mit Polizeieinsatz

Marbach - Zu einem Unfall zwischen einem Rollerfahrer und einem Opelfahrer ist es am Donnerstag, gegen 20.10 Uhr am König-Wilhelm-Platz gekommen. Das teilt die Polizei mit. Laut Behördenangaben habe ein 32-jähriger Opel-Fahrer beim Abbiegen in die Grabenstraße am Fußgängerüberweg anhalten müssen. Der nachfolgende 58 Jahre alter Rollerfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Nachdem sich die beiden Unfallbeteiligten zunächst geeinigt hatten fuhr der Opel-Fahrer den 58-Jährigen zum Bahnhofsvorplatz.