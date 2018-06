Marbach Nach dem Job erst mal in den Tag hinein leben

Bald schon werden Sie Ihre Bürotür zum letzten Mal zuziehen – nach 28 Jahren an der Spitze der Marbacher Grundschule. Was hat Sie denn 1990 dazu bewogen, sich auf die Stelle zu bewerben?

Ich kannte Marbach, hatte als Student ein Praktikum an der Tobias-Mayer-Schule absolviert. Ich wusste also sowohl von der Stadt als auch von der Schullandschaft in Marbach schon etwas. Als die Stelle dann ausgeschrieben war, habe ich mir überlegt, ob mich das interessieren könnte.

Was der Fall war.

Genau. Wobei man wissen muss, dass ich davor nie an einer reinen Grundschule unterrichtet hatte. Es war aber schon 1990 so, dass die Hauptschulen eine ungewisse Zukunft hatten. Vor dem Hintergrund entschloss ich mich, von der Grund- und Hauptschule in Markgröningen an eine reine Grundschule zu wechseln.

Wie war der Status quo in Marbach, als Sie anfingen?

Es gab etwas weniger Schüler als heute, auch das Kollegium war kleiner. Zudem war es, was damals absolut üblich war, eine reine Schule ohne Betreuungsangebote und Kooperationen mit Vereinen oder anderen Partnern. Und nicht zu vergessen: Alle 14 Tage wurde samstags unterrichtet. Die erste Aufgabe für mich war dann eine solide Weiterentwicklung der schulischen Arbeit.

Was waren die ersten einschneidenden Veränderungen unter Ihrer Regie?

Recht rasch schafften wir die Schulglocke ab. Es klingelt seitdem nur noch zum Schulanfang und zum Ende der großen Pause, damit die Unterrichtszeit dazwischen von den Klassenlehrern flexibel genutzt werden kann. Später kam das Thema Lese-Rechtschreib-Förderung auf. Kinder, die in diesen Bereichen einen Nachholbedarf hatten, wurden für einen bestimmten Zeitraum aus dem regulären Unterricht genommen. In Leseklassen wurde in kleinen Gruppen gezielt mit ihnen daran gearbeitet, ihr Können zu verbessern. Aber das Kerngerüst der Grundschule blieb stets unverändert. Wir sind die gemeinsame Eingangsstufe aller Kinder und vermitteln den Mädchen und Jungs die Grundfertigkeiten.

Hätten Sie sich eigentlich gewünscht, dass daraus mehr wird und der Wechsel an die weiterführenden Schulen erst später erfolgt wäre?

Der damalige Ministerpräsident Günther Oettinger hat einmal bei einer Veranstaltung in Marbach gesagt: Wenn man das Schulsystem komplett neu errichten könnte, würde wohl niemand mehr das jetzige System aufbauen. Aber wir stecken natürlich in gewachsenen Strukturen und Traditionen drin. Von daher sind Änderungen sehr schwierig. Eine verlängerte gemeinsame Lernzeit, beispielsweise bis Klasse 6, halte ich für einen richtigen Ansatz. Aber das ist nicht realistisch. Das wird nicht kommen.

Gekommen sind dagegen mit der Zeit verschiedene Betreuungsformen.

Anfang der 90er-Jahre haben wir die erste Kernzeitgruppe aufgemacht. Dann folgte irgendwann die Verlängerung der Betreuungszeit bis 17 Uhr, ehe die Ganztagsschule etabliert wurde, sodass die Grundschule inzwischen mehr ist als ein Ort des Unterrichtens. Damit haben wir auf gesellschaftliche Veränderungen reagiert. Der Bedarf ist da.

Zu Beginn dieses Schuljahres wurde die Kerni wieder abgeschafft mit dem Verweis auf die Möglichkeit, diese Betreuungszeit kostenlos über die Ganztagsschule abdecken zu können. Daraus entwickelte sich eine langwierige, hartnäckige Diskussion. Hätten Sie darauf in Ihrem letzten Berufsjahr gerne verzichtet?

Ich persönlich hätte natürlich problemlos darauf verzichten können. Aber für die Sache war die Diskussion wichtig. Wobei man den Fall differenziert betrachten muss. Wir sind die einzige Grundschule in Marbach, haben eine entsprechend heterogene Schüler- wie Elternschaft. Sehr unterschiedlich sind damit auch die Interessen, was in der Debatte noch mal deutlich wurde. Überrascht hat mich bei all dem jedoch der Zeitpunkt, an dem das Thema aufflammte. Alles war im Vorfeld ausführlich erläutert, das Konzept anschließend von sämtlichen zuständigen Gremien beschlossen worden. Erst Monate später kritisierten einige Eltern die Umstellung, weil sie ihre spezifischen Interessen nicht mehr berücksichtigt sahen.

Sie hätten der Diskussion aus dem Weg gehen können, wenn Sie schon zum Schuljahresende 2016/2017 in den Ruhestand gegangen wären. War das keine Option für Sie?

Die Entscheidung, bis 2017/18 weiterzumachen, habe ich getroffen, als wir in das Thema Neubau von Betreuungsräumen und Mensa sowie Weiterentwicklung der Ganztagsschule eingestiegen sind. Das wollte ich für denjenigen, der mir nachfolgt, weitestgehend vorbereiten. Ich denke, unterm Strich war es auch ein gutes Schuljahr.

In dem sich die Wogen zuletzt auch geglättet haben.

Ich würde aber nicht ausschließen, dass, wenn sich politische Rahmenbedingungen ändern, zum Beispiel aus Stuttgart Signale kommen, wonach wieder eine finanzielle Förderung der Betreuung außerhalb der Ganztagsschule in Aussicht steht, ein erneuter Diskussionsprozess beginnt. Es gibt zwar jetzt eine Betreuung, die alles abdeckt. Ein Teil der Eltern vermisst aber die Flexibilität.

Haben Sie generell festgestellt, dass sich Eltern heute häufiger einmischen?

Die Grundschule war schon immer die Schulart, an der die Eltern nahe dran waren. Das hängt damit zusammen, dass der Erstklässler zuhause noch brühwarm erzählt, was in der Klasse los war. Das macht der Achtklässler nicht mehr. Und aus der Nähe der Eltern zum Schulalltag haben sich schon immer Rückfragen ergeben. Subjektiv haben solche Anfragen, mitunter auch wegen Bagatellen, zugenommen. Aber das ist nur ein subjektives Empfinden.

Waren Eltern früher einsichtiger? Gerade, was den Übergang auf die weiterführenden Schulen anbelangt, hört ja nicht jeder auf den Rat des Klassenlehrers.

Vielleicht. Aber das haben wir uns ein Stück weit selbst zuzuschreiben. Das Thema Übergang auf die weiterführenden Schulen ist ein ganz Wesentliches. Und mittlerweile predigen doch alle, ob Politiker, Medien oder Lehrer: Bildung ist das Allerwichtigste. Folglich ist es doch nur logisch, dass Eltern sagen: Wenn das so ist, muss mein Kind natürlich aufs Gymnasium. Früher haben das manche Mütter und Väter eventuell etwas entspannter gesehen, weil sie aus der eigenen Biografie wussten, dass man auch ohne Abitur ein erfolgreiches Leben führen kann.

War es also ein Fehler, die verbindliche Grundschulempfehlung aufzuheben?

Aus meiner Sicht nicht. Der Schritt war überfällig. Wenn ich den Eltern im gesamten Schulbereich im Wesentlichen die Verantwortung für den Bildungsweg überlasse, ist es konsequent, wenn die Eltern auch an dieser Schnittstelle entscheiden dürfen. Der Besuch einer Sonderschule ist beispielsweise auch nicht mehr verpflichtend. Davon abgesehen wird immer der Eindruck vermittelt, dass es für Kinder besonders schwer zu verkraften ist, wenn sie dann in der fünften oder sechsten Klasse scheitern. Es wird dabei aber völlig verdrängt, dass das Kind im früheren System in der Grundschule gescheitert ist. Da sind die gleichen Tränen geflossen und das Kopfweh und die Magenschmerzen waren ähnlich, wenn es um die Schule ging, weil klar war: Alle wollen das Gymnasium, aber das Kind schafft es nicht.

Der Knackpunkt ist also die Auslese?

Wenn ich selektiere, gibt es immer Verlierer. Solange das Gymnasium so dominant steht, wird es keine ausbalancierte Sekundarstufe geben. Dann haben wir immer so etwas wie den Rest vom Gymnasium.

Mit solchen Dingen wie Enttäuschungen bei Schülern oder Sinn und Unsinn von der Grundschulempfehlung müssen Sie sich bald nicht mehr beschäftigen. Ist Ihre Gefühlslage dementsprechend gut so kurz vor dem Abschied?

Meine Gefühlslage ist gut. Ich bin mit der Entscheidung, jetzt, mit 64 Jahren in den Ruhestand zu gehen, zufrieden. Ich sehe dem mit Freude entgehen.

Was werden Sie vermissen?

Die täglichen Begegnungen mit den Schülern. Das ist etwas Belebendes, was einem Energie gibt. Sicherlich auch der Umgang und die Diskussionen mit den Kollegen und Mitarbeitern sowie die schulischen Veranstaltungen wie Feste oder das Zirkusprojekt.

Was wird Ihnen weniger fehlen?

Das morgendliche Krisenmanagement bei Krankheitsfällen. Also die Momente, wenn ich ins Büro komme, das Telefon klingelt und innerhalb weniger Minuten melden sich drei oder vier Lehrer krank. In kurzer Zeit muss man dann schauen, wie der Tag geregelt wird.

Künftig müssen Sie nur noch den eigenen Tag regeln. Wissen Sie schon, wie Sie ihre Freizeit gestalten werden?

Einen Masterplan habe ich nicht. Die ersten Wochen möchte ich einfach in den Tag hinein leben, Abstand gewinnen und runterkommen. Ich bin sicher, dann wird sich das eine oder andere ergeben. Interessen habe ich viele.

Nach so vielen Jahren im Amt: Können Sie den Job weiterempfehlen?

Grundsätzlich ja. Es ist eine spannende Aufgabe, in die man viele eigene Ideen und Initiativen einbringen kann. Erschwerend wird für die nächsten Jahre allerdings sein, dass die Lehrerversorgung schmal sein wird, sodass man täglich kämpfen muss, um den Unterricht wie vorgesehen abwickeln zu können.

Wie haben Sie die Aufgabe gemeistert? Eher mit einem autoritären Führungsstil oder mit viel Mitspracherecht von Kollegen?

Diese Frage kann ich natürlich nur subjektiv beantworten. Ich habe mich all die Jahre bemüht, Entscheidungen offen und transparent zu kommunizieren und Anregungen dazu aufzunehmen. Früher hat man das einen kooperativen Führungsstil genannt.