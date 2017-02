Marbach Museumsanbau liegt im Zeitplan

Es spricht momentan also nichts dagegen, dass der angepeilte Einweihungstermin eingehalten werden kann. Pünktlich zu Tobias Mayers 295. Geburtstag am Samstag, 17. Februar 2018, sollen in dem Haus erstmals Besucher empfangen werden. „Es muss nur alles klappen“, will Hüttermann nicht zu viel versprechen. Wenn alles reibungslos läuft, werde der Rohbau aber schon im Sommer stehen.

Ein großer Schritt auf dem Weg dahin erfolgte am Dienstag. Da wurde die Bodenplatte für den neuen Keller betoniert. Das übrig gebliebene Gemäuer vom Breitenbücher-Haus war zuvor abgetragen worden. Technisch war diese bautechnische Operation durchaus knifflig, wie Armin Hüttermann im Vorfeld mehrfach betont hatte. Das Problem war, dass ein Teil des Gewölbekellers in das direkt angrenzende Mayer-Geburtshaus hineinragte. Dieses musste und muss deshalb auch weiterhin entsprechend gesichert werden. „Es soll ja stehen bleiben“, erklärt Armin Hüttermann. Das wurde statisch dadurch gelöst, dass man im Museumsraum des Geburtshauses Stahlträger quer einspannte, die durch außen auf dem Grund fußende Stahlträger gegengestützt wurden. Letztere waren kurzzeitig abmontiert worden. „Sie sind jetzt aber wieder da“, vermeldete der Vereinsvorsitzende am Donnerstag. Nach dem Betonieren seien die Streben wieder eingesetzt worden. So oder so sieht das Ganze recht abenteuerlich aus. „Ein Drittel des Hauses schwebt über dem zu errichtenden Keller“, veranschaulicht Armin Hüttermann die Situation. „Erst wenn alle Wände stehen, ist es wieder gut“, fügt er hinzu.