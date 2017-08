Marbach/Murr Erstklässler versuchen sich als Hobby-Piloten

Marbach/Murr - Marbach/Murr

Bei der E3 der Lindenschule in Murr stand dieses Jahr das Thema Flugzeuge auf dem Lehrplan. Da traf es sich natürlich besonders gut, dass ein Papa zu den Marbacher Modellfliegern gehört und für die Erstklässler eine „kleine“ Flugzeug-Ausstellung mit etwa 25 Modellen zusammenstellen konnte. Und so bekamen die Schülerinnen und Schüler die Chance, das theoretisch Gelernte einmal in der Praxis bestaunen zu können – wenn auch in kleinerem Maßstab.