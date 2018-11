Marbach Müll, Dreck und Gestank sorgen für Unmut

Marbach - Der Zustand der Sanitärräume an der Marbacher Grundschule sowie das Thema Sauberkeit sorgen für Unmut bei den Eltern. Vor zwei Wochen hat die Vorsitzende des Elternbeirats Susanne Wichmann einen Brief an die Stadtverwaltung geschrieben und den Ärger an konkreten Beispielen festgemacht. In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag hat der Freie-Wähler-Rat Dr. Michael Herzog den Unmut einer Lehrerin der Grundschule mit demselben Tenor weitergegeben: Die Reinigung lässt zu wünschen übrig, es ist zu dreckig in der Einrichtung.