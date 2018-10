Mit schweren Verletzungen musste ein 35 Jahre alter Motorradfahrer nach einem Unfall, der sich am Mittwoch gegen 20 Uhr in der Erdmannhäuser Straße in Marbach ereignete, vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Zweiradfahrer war in Richtung Erdmannhausen unterwegs, als eine 21-jährige Skoda-Lenkerin, die vor ihm unterwegs war, vermutlich im Bereich einer Bushaltestelle zum Wenden ansetzte. Sie übersah den Honda-Fahrer mutmaßlich und es kam zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeuglenkern. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 4000 Euro belaufen. Möglicherweise besitzt der 35-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis. Darüber hinaus war die Honda wohl nicht zugelassen. Das Motorrad wurde hierauf beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.