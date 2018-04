Marbach Morgendliches Feuer erhellt die Dunkelheit

„Wir sind hier, um in der Dunkelheit Gottes Lichtspuren zu entdecken“, eröffnet Spitznagel den Gottesdienst, der zum ersten Mal noch in der Osternacht beginnt – bei der benachbarten evangelischen Alexanderkirche wird das schon länger so gemacht. „Das Osterfeuer soll all das reinigen, was der Reinigung bedarf“, erklärt der Geistliche; deshalb werde manches hineingelegt. Auch Bitten und Anliegen der Kommunionskinder werden dem Osterfeuer übergeben. Dann entzündet Spitznagel die erste Osterkerze, hebt schützend die Hand davor. Dass die Flamme dennoch zweimal erlischt, sorgt für leise Heiterkeit unter den Gläubigen, tut jedoch der Feierlichkeit des Moments keinen Abbruch. Als die Kerze schließlich dauerhaft brennt, gibt er das Licht an die Ministranten weiter, die wiederum die Kerzen der Gemeinde entzünden. „Mit Christus, dem Licht, ziehen wir ein in die dunkle Kirche“, gibt der Priester die Losung für die Gemeinde aus. Bald sind die Kirchenbänke bis in die letzte Reihe besetzt, Kerzen an den Wänden werden entzündet. Die Atmosphäre lässt einen ahnen, wie die frühen Christen ihre Gottesdienste gefeiert haben mögen. Nichts erinnert im Dunkeln an die Moderne, auch die Orgel schweigt, als die Versammelten das erste gemeinsame Lied, „O Licht der wunderbaren Nacht“ intonieren.