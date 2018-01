Marbach Monatstickets gibt es nur noch begrenzt

Werner Graf von der Pressestelle der Deutschen Bahn in Stuttgart bestätigt dies: „Wir haben das Parkplatzmanagement an einen professionellen Anbieter abgegeben, weil es bisher oft die Situation gab, dass am Schalter Tickets für Dauerparker verkauft wurden, obwohl es gar keine Parkplätze mehr gab.“ Mit der Beschränkung der Tickets für Dauerparker wolle man erreichen, dass es wieder mehr freie Plätze für Tagesparker gibt.

Die Möglichkeit, ein Tages- oder Wochenticket am Automat zu ziehen, besteht weiterhin. Wenn man erfolgreich sein Auto auf einem noch leeren Parkplatz abgestellt hat, muss man den Weg zum Automat und wieder zum Wagen zurück machen, bevor man die hoffentlich noch wartende S-Bahn erreicht. Umgekehrt mache es ja wenig Sinn, so der Bahn-Sprecher, wenn die Monatskarteninhaber keinen Parkplatz finden und ihr Auto woanders abstellen müssen, obwohl sie für den DB-Parkplatz bezahlt haben. Es sei nicht selten vorgekommen, dass er aufgrund von Überfüllung sein Auto auf der Straße geparkt und dafür Strafzettel in Kauf nehmen musste, berichtet Marcel Binder.

Die Suche auf der stadteinwärts zugewandten Seite in der Bahnhofstraße ist selten erfolgreich. Hier stehen rund 60 Parkplätze zur Verfügung, die meist sehr schnell belegt sind. Die Stadt Marbach hat in einer Analyse feststellen lassen, dass die vorhandenen Parkplätze sowohl in der Innenstadt als auch am Bahnhof meist bis zum Anschlag voll sind.

Völlig unverständlich ist, dass es verschiedene Parktickets für die zwei Seiten des Bahnhofes gibt. „Wir bedauern das sehr, dass wir mit der Bahn keine einheitliche Regelung finden konnten“, so der Leiter des Ordnungsamtes der Stadt Marbach, Andreas Seiberling. Wer also für die Seite der Bahnhofsstraße ein Monatsticket am Automaten holt, und hier keinen Parkplatz findet, darf nicht auf der Kirchenweinbergseite parken – und umgekehrt. Was für beide Seiten gleich gilt: Auch wer ein Monatsticket für einen der Parkplätze besitzt, hat keinen Anspruch auf einen reservierten Parkplatz.

Die Stadt Marbach beabsichtigt, in absehbarer Zeit das Bahnhofsvorfeld neu zu ordnen. „Wir wollen den Bahnhofsvorplatz für Fußgänger barrierefrei machen und auch einige sich kreuzende Verkehrswege übersichtlicher und damit sicherer gestalten“, berichtet Bürgermeister Jan Trost. Die stadtseitigen Parkplätze gehören zwar teilweise der Bahn, weil die Flächen aber schwer zu trennen sind, sei für den ganzen Bereich die Stadt verantwortlich. Ein Neubau eines Parkhauses im Bereich des Busbahnhofs sei allerdings nicht geplant, so Trost, der auf die Erweiterungsmöglichkeiten aufseiten des Kirchenweinbergs verweist. „Die Bahn könnte hier zusätzliche Parkplätze schaffen.“

Für Marcel Binder wird das Parken also teurer, weil er statt des günstigen Halbjahresvertrags nun bestenfalls ein Wochenticket lösen kann. Die Suche nach einer Lösung geht weiter. Binder vermutet, dass es noch weitere „mitleidende Bahnfahrer“ gibt, die Schwierigkeiten haben, ihr Auto am Bahnhof abzustellen. „Ich parke schon immer auf diesem Parkplatz und würde dies als Marbacher Bürger auch gerne weiterhin tun.“