Marbach Models öffnen sich nach dem Runterfahren

Die 25-Jährige baut aber nicht alleine auf die besondere Beziehung zu den Leuten, die sie porträtiert. Die Models, die nahezu geschlossen zur Vernissage erschienen waren, sollen sich auch wohlfühlen. Wenn Sarah Scholl Bewerbungsfotos macht, bietet sie beispielsweise „immer erst mal einen Kaffee an, damit die Leute runterfahren können“, sagte sie. Sie taste sich dann langsam an die Porträts heran. Manchmal ist es aber auch so, dass sich Sarah Scholl eine fixe Idee in den Kopf gesetzt hat und diese umsetzen möchte. „Ich wollte schon immer ein Bild von einem Mädchen in einem Fluss machen“, erzählte sie lachend. Also haute sie ihre Freundin Nadine Gütig an, die prompt für ein Shooting zur Verfügung stand. Herausgekommen ist eine kleine Serie von geheimnisvollen Fotos, die Gütig im Stile einer Meerjungfrau zeigen.

Ein weiteres Highlight ist eine zweite Reihe an mystisch angehauchten Bildern, die Nadine Gütigs Schwester Tatjana zeigen: barfuß und allein im dunklen Wald. Sie trägt ein knallrotes Kleid und ihre Lippen sind ebenso markant rot gefärbt, womit sie fast wie ein Fabelwesen aus einer anderen Welt wirkt. Ein Hingucker, auch wegen des starken Farbkontrastes – den Sarah Scholl sehr schätzt. Aus diesem Grund hat sie auch eine starke Vorliebe für für Schwarz-Weiß-Fotografien. Kein Hehl machte sie zudem daraus, dass sie an der Bildbearbeitung einen Narren gefressen hat. „Ich stehe total auf Photoshop. Damit spiele ich gerne herum“, erklärte sie. Das ist durchaus hilfreich. Denn das scheinbar wunderbare blaue Gewässer, aus dem Nadine Gütig entstiegen zu sein scheint, war in Wahrheit eine „braune Plörre“, meinte Scholl – die offenkundig auch die Kunst der Retuschierung beherrscht.