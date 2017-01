Marbach Mitreißende Musik aus dem Schmelztiegel

Die verschiedenen Einflüsse zu hören, sei ihnen wichtig, betonte Frontfrau Anja Baldauf, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, in der Pause. Sie hat Zydeco und Cajun auf einer Konzertreise in den USA kennengelernt – als Straßenmusik. „Das war Liebe auf den ersten Ton“, schwärmte sie. Und die Musikerin, die klassisches Akkordeon studiert hat, sah darin zugleich eine Möglichkeit, von dem oft einseitig volkstümlichen Image des Akkordeons wegzukommen.

Außer dem meisterhaften Spiel von Zydeco Annie auf verschiedenen Akkordeons, einem Melodion und einem roten Klavier wurde das Konzert stark geprägt durch den Stimmvirtuosen Frédéric Bergér, der von der Rockröhre über den schluchzenden Halbjodler bis zum Falsett eine faszinierende Klangfülle präsentierte und es dabei auch noch schaffte, über die Bühne zu hüpfen. Er ist auch dafür zuständig, die musikalischen Ideen von Zydeco Annie in englisch-französische Worte zu fassen – und spielt Rubboard, Gitarre, Bouzouki und Trommel. Doch auch die anderen Musiker – Gabriel McCaslin mit Fiddle und Gitarre, Dennis Hornung am Bass und Stefan Baldauf am minimalistischen Schlagzeug – wussten zu überzeugen. „You are my sunshine“, eines der wenigen Traditionals, wurde von der Band „in den großen Jambalaya-Topf gesteckt und mit Chili gewürzt“ und brachte das Publikum zum Mitsingen. Am Ende standen fast alle der 100 Besucher im ausverkauften Schlosskeller, klatschten, wippten und hüpften.