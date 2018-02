Marbach Mit wenig Geld zu vielen Höhepunkten

Auf Nachfrage von Hendrik Lüdke erläuterte sie zudem, warum es 2018 bei den Kinderveranstaltungen eine so lange Lücke gebe und monatelang überhaupt nichts angeboten werde. Hier denke man über eine Neuausrichtung nach, sagte Melanie Salzer. Unter der Woche um 16 Uhr etwas für die kleineren Besucher zu initiieren, erweise sich zunehmend als schwierig, wenn die Mädchen und Jungs erst um 15.30 Uhr aus der Ganztagsschule kämen. „Wir wollen auf Wochenende oder freitags umstellen“, erklärte Melanie Salzer. Allerdings habe man gerade da einen gewissen personellen Engpass. „Wir sind also noch am Überlegen, wie wir das regeln“, sagte sie.

Dr. Michael Herzog von den Freien Wählern wollte wissen, warum die Zusammenarbeit mit der Konzertagentur Eckert aufgekündigt wurde und auf die Kooperation mit Neckar-Enz-Kulturevents umgestellt worden sei. Man hoffe, dadurch nochmals einen Schritt nach vorne gehen zu können, erklärte Melanie Salzer. „Die machen ein Marketing, um das man kaum drumherum kommt“, betonte die Fachfrau, die mit einem Kulturetat von rund 20 000 Euro haushalten muss. Es sei bemerkenswert, was mit dieser Summe alles umgesetzt werde, lobte Herzog. „Man kann in Marbach wirklich alles erleben“, zeigte sich auch Heike Breitenbücher von der CDU angetan vom Programm. „Ich staune immer wieder, was hier auf die Beine gestellt wird“, pflichtete Heinz Reichert von der SPD bei. Der Höhepunkt für 2018 sei das Theaterfestival. „Da hoffen wir auf gutes Wetter. Damit steht und fällt alles“, sagte er. Barbara Eßlinger von den Grünen zeigte sich ebenfalls angetan von dem, was auch dank Melanie Salzer in kultureller Hinsicht in Marbach passiert. „Für wenig Geld bekommt man viel“, erklärte sie.