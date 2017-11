Marbach Mit viel Geduld und dem richtigen Kleber

Und das macht Baier auch: „Probier’ das mal aus, das schaffst du bestimmt!“ Viel braucht man nicht, um ein einfaches Modell zusammenzufügen: Eine Schneidzange, um die Plastikteile aus dem Rahmen zu lösen, ein Messerchen und eine Rundfeile zum Versäubern und den richtigen Kleber. „Das ist Polystyrol, das klebt eigentlich nicht, sondern löst das Material an den Klebekanten auf.“ So sind die zusammengefügten Stellen auch wirklich sauber verschweißt. Wäscheklammern und Knete helfen dabei, die kleinen Teile zusammenzuhalten, bis der Kleber getrocknet ist. Aus dem Hobby heraus hat Stefan Baier sich entschlossen, das Geschäft für Modellbau und Spielwaren zu eröffnen. „Es gibt etliche Zehntausend Modelle, aber das meiste spielt sich nur noch im Internet ab.“ Was dem Modellbauer fehlte, war ein ergänzendes Angebot für Kleinteile, eine Austauschmöglichkeit für Tipps und Tricks. So wurde das „Modellbaustudio“ aus der Taufe gehoben. „Man kann hier vorbeikommen und einfach mal fragen, wenn man mit irgendetwas nicht klarkommt.“

Jeden ersten Freitag im Monat ab 18 Uhr gibt es in der Ahornstraße 2/2 einen Stammtisch. „Mit der Zeit wird man nicht schneller, sondern eher langsamer, weil man in die Modelle immer mehr reinpackt.“ Mitunter gebe es „heiße Diskussionen“, wie ein historischer Nachbau auszuführen ist. Bei einer North American Mustang könnte man zum Beispiel das komplette Cockpit mit Steuerknüppeln und dem Pilot nachbauen. „Das geht dann weit über den reinen Bausatz raus.“ Mit Airbrush und Wasserschiebefolien lassen sich Details nachbilden wie die richtigen Abzeichen oder sogar Rost und Gebrauchsspuren. „Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt“, schwärmt Baier, der sich über neue Fans freuen würde. „Das macht Spaß“, freut sich die achtjährige Mitbastlerin, die mit wenigen Handgriffen einen Airbus A 380 zusammengebaut hat. In Zukunft wird jetzt öfter mal Fernseher und Tablet mit dem Modellbausatz getauscht.