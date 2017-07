Marbach Mit Engagement das Engagement gefördert

Das unterstreichen auch die großen Anstrengungen, die Andrea von Smercek unternommen hat, um das Projekt „Marbach handelt fair“ ins Rollen zu bekommen. Sie organisierte zwei Versammlungen, in denen Aktionen angestoßen und vorgestellt wurden. Mittlerweile haben Gymnasiasten vom FSG beispielsweise einen Einkaufsführer mit fair gehandelten Produkten erstellt. Außerdem wolle der Musiklehrer Wolfgang Jauch mit einer Klasse einen Song zum Thema einstudieren, erläuterte Andrea von Smercek in ihrem Zwischenbericht. Eine weitere Idee sei, mit der örtlichen Firma Naturata eine Schiller-Schokolade auf den Markt zu bringen. „Da gibt es jetzt erste Besprechungen. Die Schokolade ist vielleicht ein schönes Geschenk und auch ein Give-away für Unternehmen.“

Ein weiteres Projekt, mit dem sich Andrea von Smercek beschäftigt und für das sie auch schon erste Erfolge vorweisen kann, ist die neu eingerichtete Freiwilligenbörse. Dort können Vereine, Organisationen, Schulen und Co. mitteilen, wo sie Unterstützung brauchen. Umgekehrt können sich auch Personen melden, die sich ehrenamtlich einbringen wollen. „Wir haben jetzt schon 24 Gesuche“, sagte Andrea von Smercek. Bereits vermittelt wurde auf dem Weg eine Vorleserin für die Bücherkiste an der Grundschule. Zudem meldeten sich Fahrer für den Bürgerbus. Andrea von Smercek greift darüber hinaus der Feuerwehr unter die Arme. „Das Ziel ist, Ehrenamtliche zu gewinnen, die in Marbach tätig sind und damit schnell an Ort und Stelle wären im Fall der Fälle.“ Um die 70 Firmen seien in der Sache angeschrieben worden. Nun warte man auf Rückläufe.