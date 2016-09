Marbach - In den nächsten Jahren wird in Marbach mit der Sanierung des Pfundhauses, dem Neubau der Sporthalle oder dem Herausputzen der Marktstraße ein Großprojekt das nächste jagen. Insofern wäre es geradezu fatal, wenn die Stadt nun schon mit leeren Taschen dastehen würde. Doch das ist nicht der Fall. Im Gegenteil. Wie der Erste Beigeordnete Gerhard Heim in der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses mitteilte, sei man praktisch schuldenfrei. Zwar steht die Kommune laut Jahresrechnung 2015 bei den Banken mit rund 4,23 Millionen Euro in der Kreide. Da die Stadt aber zugleich fast 5 Millionen Euro auf der hohen Kante hat, wird dieses Minus rechnerisch wieder wettgemacht.

Von besagten 5 Millionen Euro schien man vor einigen Monaten noch weit entfernt. Denn ursprünglich sei angedacht gewesen, der Allgemeinen Rücklage 4,375 Millionen Euro zu entnehmen, erläuterte Heim dem Gremium. Letztlich habe man die Reserve aber nur um 2,04 Millionen Euro schröpfen müssen. Aber auch andere Kennziffern sehen nun wesentlich besser aus als einstmals angenommen. So sei an und für sich überhaupt keine Zuführung an den Vermögenshaushalt geplant gewesen, stellte der Marbacher Kämmerer fest. Tatsächlich konnten am Ende 3,61 Millionen Euro erwirtschaftet werden.

Zu verdanken hat das die Kommune unter anderem einem satten Einnahmeplus bei der Gewerbesteuer. Mit 5 Millionen Euro hatte Gerhard Heim kalkuliert, 6,8 Millionen Euro sind dann wirklich von den Unternehmen überwiesen worden. Bei den Schlüsselzuweisungen durfte sich die Kommune ebenfalls über Mehreinnahmen freuen. Dazu kam, dass im Vergleich zum Planansatz bei einigen Posten weniger Geld ausgegeben wurde. So bewegten sich die Zahlungen ans Personal um 108 000 Euro unter der Kalkulation, die für die Bewirtschaftung der Gebäude um 217 000 Euro unter dem veranschlagten Wert.

Solche Nachrichten hörten die Räte natürlich gerne. Das sei eine gute Grundlage für den Haushalt des laufenden Jahres, meinte Heinz Reichert von der SPD. „Es ist auch richtig, konservativ zu planen“, fügte er hinzu. Gleichwohl dürfe man die Verschuldung nicht aus dem Blick verlieren – auch wenn man mit den Investitionen Werte geschaffen habe. Dr. Michael Herzog von den Freien Wählern verwies ebenfalls darauf, dass in den vergangenen Jahren vieles auf den Weg gebracht worden sei. Nun habe man auch „eine gute Grundlage für die großen Pläne für die Zukunft“. Das Credo der Freien Wähler laute aber nach wie vor, dass Vorhaben erst realisiert werden sollten, wenn die Finanzierung in trockenen Tüchern ist.

Ulrich Frech von der CDU brach ebenfalls nicht in Euphorie aus. Denn die Stadt sei stark abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Situation. Sollte es eine Konjunkturdelle geben, könnte es gleich ganz anders aussehen. Aber der Zuwachs bei der Gewerbesteuer sei schon ein Wort. Sebastian Engelmann von den Grünen erklärte daraufhin, dass die Stadt künftig von zwei Seiten finanziell unter Druck geraten dürfte. Zum einen durch das Land, das die Schuldenbremse einhalten wolle. Zum anderen durch die konjunkturelle Eintrübung. Ferner hob Engelmann hervor, dass die Stadt bislang kein Projekt wegen der Ausgaben für Flüchtlinge habe schieben müssen.

Hendrik Lüdke von Puls übte derweil leichte Kritik am Vorgehen des Kämmerers. Denn das Plus beim Jahresabschluss rühre nicht nur von besseren Wirtschaftsdaten her. Vielmehr seien auch „die Planansätze in den Haushalten vorsichtig und teils zu niedrig angesetzt worden“, erklärte er. Damit werde „kostenintensiven Anträgen aus dem Gemeinderat wirksam vorgebeugt“. Nach dem Motto: Das ist nicht finanzierbar, weil kein Geld da ist, meinte Hendrik Lüdke.

Der Bürgermeister Jan Trost hielt dieser These entgegen, dass beispielsweise die Ansätze für die Gewerbesteuer schwer zu planen seien. Außerdem könne von einem prall gefüllten Sparbuch nicht gerade die Rede sein. Das treffe doch wohl eher auf Nachbarn wie Affalterbach und Murr zu.

Hendrik Lüdke hatte zuvor von besagtem „prall gefüllten Sparbuch“ gesprochen und in dem Zusammenhang angemerkt, dass dieses Geld für die Einwohner eingesetzt werden solle. „Ich denke da besonders an eine Art Sozialfonds, der im Bereich sozialer Wohnungsbau investiert“, sagte der Puls-Mann.