Marbach Mit dem Kostüm in andere Zeit geschlüpft

Seit 2008 findet dieser Schmaus im Grünen im Stil des 18. Jahrhunderts statt. Entstanden ist die Idee, als Ursula Pressel, damals noch Leiterin der Akrobatikgruppe des Turnvereins, ihre Truppe für das 2009 geplante 18.-Jahrhundert-Fest ausstattete. „Wir mussten sowieso Kostüme nähen, also haben wir die gleich für ein Picknick als Einstimmung auf das Fest genutzt“, erklärte sie. Inzwischen ist daraus die „Nähstube des 18. Jahrhunderts“ mit einem stattlichen Fundus an Kostümen geworden.

Die Begeisterung für die Zeit, in der Friedrich Schiller lebte und dichtete, hat nicht nur etliche Marbacher infiziert. Drei der Picknickgäste – Margit, Dorothee und Elsbeth – waren eigens aus Weilheim an der Teck, Kirchheim unter Teck und Reichenbach an der Fils angereist, Maria und Andrea samt Sohn beziehungsweise Bruder Michael aus dem nahen Freiberg am Neckar. Sie alle sind Mitglieder der Ludwigsburger Kostümgruppe Bellissima und pflegen einen regen Kontakt zur „Nähstube des 18. Jahrhunderts“, wie sich die Marbacher Gewandeten nennen. Den Begriff „Verkleidung“ hören sie übrigens nicht gern: „Verkleiden“, erklärte Dorothee unter dem beifälligen Nicken der anderen bestimmt, „macht man an Fasching. Wir schlüpfen in eine andere Zeit und in eine andere Rolle.“ Was jedoch nicht heißt, dass alles historisch authentisch und bierernst sein muss. Zum Picknick hatte Margit unter anderem Mango und Paprika mitgebracht, was bei Schillers wohl eher nicht auf den Tisch gekommen ist. Sabine Stängle, vielen als historisch gewandete Marbacher Stadtführerin bekannt, brachte es auf den Punkt: „Es soll vor allem Spaß machen.“