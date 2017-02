Marbach Menschen wie du und ich

Die Laien haben also viel Macht: An Amtsgerichten urteilen ein Berufsrichter und zwei Schöffen, dort können die Laien den Profi gar überstimmen. An Landgerichten gibt es drei Berufsrichter und zwei Schöffen, die hier einen Urteilsspruch verhindern können, für den es nämlich eine Zwei-Drittel-Mehrheit braucht.

Kritiker des Systems halten es ohnehin für überholt, dass Laien ihr Bauchgefühl und Empfinden in Prozesse tragen, denn heutzutage stammen Richter aus allen Gesellschaftsschichten. Wozu also noch Schöffen verpflichten, wo sich doch in Großstädten eh meistens zu wenige für das Ehrenamt melden?

Öffentlich zur Abschaffung bekannt, hat sich bislang niemand, denn Schöffen sind Ausdruck unserer Demokratie. Das Amt des ehrenamtlichen Richters geht auf die politische Aufklärung zurück. Damals sprachen lediglich Juristen Recht, die aus der Oberschicht kamen und von Fürsten oder Königen eingesetzt worden waren. Mit der Emanzipation des Bürgertums bekamen diese Richter ab 1848 Laien zur Seite gestellt, die ihnen das wirkliche Leben erklären sollten. Von da an wurde tatsächlich „im Namen des Volkes“ geurteilt. In seiner heutigen Form besteht das Schöffenamt seit dem Zweiten Weltkrieg.

Der unverstellte Blick der Laien auf die Gerichtsverfahren ist allerdings immer wieder mal ein Risiko. Unbedachte Fragen an Prozessbeteiligte oder etwaiger privater Austausch mit dem Angeklagten können ein Strafverfahren gefährden, weil der Schöffe für befangen erklärt wird und in Folge dessen kein Urteil fällen darf. Steht in solchen Fällen kein Ersatz-Schöffe bereit, der seit Prozessbeginn dabei war, platzt das Verfahren und muss ganz neu aufgerollt werden. Nicht zuletzt wegen der Kosten und möglicher Haftentlassungen Verdächtiger kann das höchst problematisch sein.