Marbach Mehr Platz gewünscht

Marbach - Was die Ausleihzahlen anbelangt, ist bei der Marbacher Stadtbücherei alles in Butter. Mehr als 111 000 Medien gingen im vergangenen Jahr über die Theke von Leiterin Franziska Kunz und ihrem Team. Das entspricht einem Plus von rund 10 000 Romanen, CDs und Co. im Vergleich zu 2016. Bei den Verleihungen pro Medium liege man auch über dem bundesweiten Durchschnitt, sagte Franziska Kunz jetzt im Verwaltungsausschuss bei der Vorstellung des Jahresberichts für 2017. Über die Zahl der aktiven Leser konnte sie sich ebenfalls nicht beschweren. Die ist nahezu konstant geblieben und hat sich bei um die 1750 Personen eingependelt. Aber an einer Stelle drückt der Schuh: Die Bücherei ist in Sachen Kapazität an ihrem Standort in der Hauffstraße inzwischen an ihre Grenzen gestoßen.