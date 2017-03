Marbach Mehr Personal fürs planet-x gefordert

Den beiden Faktionen schwebt eine Erhöhung des Stellenumfangs um 0,25 Prozent vor. „So wäre gewährleistet, dass die Umsetzung des Marbacher Modells keine Konsequenzen für das bestehende Angebot hat“, heißt es in dem Antrag. Die Stadträte haben offenbar auch schon mit dem Team im planet-x über das Thema gesprochen. Denn Puls und Grüne berichten, dass die beiden 50-Prozent-Kräfte in der Einrichtung jeweils Interesse daran hätten, mehr Stunden zu arbeiten. An der Finanzierung dürfte es nach Ansicht der Antragsteller auch nicht scheitern. „Ein Deckungsvorschlag wegen der zusätzlichen Personalkosten erübrigt sich bei einem Haushaltsansatz von 10 252 000 Euro. Aus den Jahresabschlüssen ergibt sich stets, dass dieser Ansatz nicht ausgeschöpft werden muss“, halten die Vertreter der beiden Fraktionen fest. Sie verweisen auch auf die Alternative zu der Aufstockung: Dann müssten bestehende Angebote zusammengestrichen und gekürzt werden. Die Frage sei, ob der Gemeinderat das wirklich wolle. Davon abgesehen könne selbst das bisherige Jahresprogramm nur geschultert werden, weil sich viele Ehrenamtliche, Praktikanten und Honorarkräfte einbrächten.

Trotz dieses Plädoyers für weiteres Personal im Jugendhaus steht in den Sternen, ob der Antrag durchgeht. Denn die Mehrheit haben Puls und Grüne nicht im Gemeinderat. Ob sie zumindest auf die Unterstützung der Verwaltung bauen können, ist ebenfalls unklar. „Intern haben wir das Thema noch nicht besprochen“, sagt der Bürgermeister Jan Trost. Zunächst müssten alle Anträge zum Haushalt gesammelt werden, um dann entscheiden zu können, was Vorrang genießen sollte. Bis zum Votum im Gemeinderat am 23. März sei es auch noch etwas hin. Fakt ist aber, dass im Entwurf für den Etat ein Stellen-Plus von 25 Prozent fürs planet-x nicht vorgesehen ist, wie Jan Trost feststellt. Er macht jedoch zugleich deutlich, dass es in dem Fall tatsächlich nur zwei Optionen gibt. Entweder müsse der Personal-Umfang heraufgefahren werden. Oder man ringe sich dazu durch, das bisherige Programm im Jugendhaus zu reduzieren oder einzuschränken.