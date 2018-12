Marbach Mehr Geld für die kirchliche Arbeit

Jörg Buchholz von der Kirchlichen Verwaltungsstelle betonte, im Bezirk Marbach seien die Voraussetzungen gut, „auch in den kommenden Jahren unsere Ausgaben bestreiten zu können“, warnte jedoch auch: „Wir haben noch geburtenstarke Jahrgänge, die sehr gut verdienen – in zehn bis 20 Jahren sieht das ganz anders aus. Dieser Realität müssen wir uns stellen.“

Der Pfarrplan 2024 sieht starke Einschnitte vor, was bereits zu Fusionen oder Kooperationsgesprächen im Kirchenbezirk geführt hat. Der Dekan forderte jedoch dazu auf, sich Gedanken darüber zu machen, wie man auch weiterhin in den kleinen Dörfern Präsenz zeigen könnte. „Wollen wir wirklich Gottesdienstorte aufgeben, nur weil wir weniger Pfarrer haben oder wollen wir dort mehr auf Prädikanten setzen?“, warb Ekkehard Graf für die Laienprediger. „Wollen wir uns vom Oberkirchenrat diktieren lassen, wo Gottesdienste stattfinden?“ Jesus habe nicht gesagt, „wo 300 oder 400 in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen“, sondern „wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind“.