Marbach Massive Bauweise von Asylheim steht infrage

Der Vorschlag war von Martin Mistele von den Freien Wählern auf den Tisch gebracht worden. Er machte keinen Hehl daraus, dass die Stadt unter Druck stehe, weitere Plätze für Flüchtlinge zu schaffen. Gleichwohl hätte er gerne einen Eindruck davon, wie viel für eine Alternativlösung in einfacherer Bauweise investiert werden müsste und wie die aussehen könnte. Die Frage sei doch, ob man jetzt tatsächlich Nägel mit Köpfen machen soll und zwei Häuser realisiert, die 50 bis 80 Jahre stehen werden – oder nicht vielleicht lieber Container bereitstellt, die man in zehn oder 15 Jahren wieder abräumen kann. Bei der bisher angedachten Lösung schlage man einen Pflock ein, um den herum dann später das ganze Areal geplant werden müsse. Mistele spielte damit darauf an, dass der Hermann-Mayer-Sportplatz und das Hallenbad perspektivisch in Richtung Lauerbäumle verlagert werden sollen – womit die Flächen anderweitig genutzt werden können. „Ich will nicht infrage stellen, dass da für zehn Jahre etwas draufstehen muss“, betonte Mistele. „Aber da steckt ja auch etwas Städtebauliches drin.“

Hendrik Lüdke von Puls riet jedoch davon ab, die Neuankömmlinge in Containern zu beherbergen. „Dann könnte es Konflikte geben unter den Menschen“, meinte er. Stichwort Neidfaktor. Schließlich hätten die anderen Unterkünfte in Marbach ein anderes Niveau. Auch der Bürgermeister Jan Trost hielt nichts davon, Container auf die Rollschuhbahn zu stellen. Die seien womöglich einiges günstiger, könnten aber Streit unter den Bewohnern heraufbeschwören – weil die Verhältnisse beengter und schlechter sind. „Das wäre unter Umständen auch nicht im Sinn der Anwohner und des FC“, erinnerte er daran, dass direkt daneben der Fußballclub seine Vereinsgaststätte betreibt. Der Rathauschef zeigte sich zudem skeptisch, dass sich mit einem Heim in Fertigbauweise die Kosten entscheidend senken lassen. Für die in genau dieser Form geplante Unterkunft in Rielingshausen würden rund 2,6 Millionen Euro fällig. Und dort könnten acht Personen weniger eine Bleibe bekommen. Der Bauamtsleiter Dieter Wanner fragte überdies, ob das Haus so wie jetzt geplant in 15 Jahren ein Problem wäre mit seinem nachhaltigen Ansatz. „Wir könnten in 15 Jahren völlig frei entscheiden“, sagte daraufhin Martin Mistele im Hinblick auf den Vorteil einer eher provisorischen Lösung.