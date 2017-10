Marbach Martin Luther und Wein auf den Zahn gefühlt

Anhand der Proben berichtete er auf seine launige und eindrückliche Art vom Werdegang Luthers, seinen Gewissensqualen und seiner Glaubensfindung sowie seinem Kampf um die gerechte Sache – das alles vor dem Hintergrund der damaligen politischen, rechtlichen und sozialen Verhältnisse. Dabei ging der auch auf die allgemeine Verdrossenheit und die Machtfülle der Katholischen Kirche und deren Missbrauch mit dem Ablasshandel ein. Die Sprüche und Bonmonts dazu – auch mit aktuellem Bezug – erzeugten große Heiterkeit beim Publikum.

Zu diesem Programm, bei dem das Ehepaar Köpf inzwischen mehr als 50 Auftritte in den Gemeinden der württembergischen Landeskirche absolvierte, hatte der Kirchenmusiker und Theologe zuvor gründlich recherchiert. Sein Wissen hat er in seinem mitgebrachten 2015 erschienenen Luther-Buch „Ich komm, weiß wohl woher!“ in unterhaltsamer Weise niedergeschrieben, das an diesem Abend erworben werden konnte – auf Wunsch selbstverständlich mit Widmung.

Bei Schmalzbrot und Käsewürfeln als Grundierung für die Proben fühlten sich die Gäste bestens unterhalten und quittierten die Anekdoten und Sprüche der Vortragenden oft mit schallendem Gelächter. Mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Kein schöner Land“, auf dem Akkordeon von Pfarrer Köpf begleitet, klang die Weinprobe aus, wobei so manche Weinzähne auch anschließend noch gerne beieinander saßen.