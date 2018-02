Allerdings hat es auch seinen Grund, dass das Anwesen dennoch bislang von der Abrissbirne verschont blieb. Die Stadt brauchte die Wohnungen nämlich, um dort übergangsweise Flüchtlinge und Obdachlose zu beherbergen, berichtet Gerhard Heim auf Nachfrage. Der Erste Beigeordnete schätzt, dass dort derzeit etwa zehn Personen ein Dach über dem Kopf gefunden haben. Gleichwohl müsse in absehbarer Zeit entschieden werden, wie es mit dem Gebäude weitergehen soll, betont er. Vermutlich würden die Würfel in zweiten Halbjahr 2018 fallen. Alles spricht dafür, dass an dieser Stelle in zentraler Lage wieder Wohnungen entstehen werden. Etwas anderes sei im Grunde nicht möglich, sagt Gerhard Heim. Die Frage sei nur, ob man das Gelände vermarktet oder selbst die Finger draufbehält und wie ein paar hundert Meter weiter oberhalb in der Affalterbacher Straße bezahlbaren Wohnraum für die Marbacher Bürger schafft.