Marbach Marbacher Rockbands: gemeinsamer Abend

Bei einem gemeinsamen Konzert-Auftritt am Samstag, 20. Oktober, in der Marbacher Stadthalle, werden sie nicht nur der Contest-Gewinnerin Anna Philoan ihren Preis übergeben; auch sie selbst treten in Erscheinung und demonstrieren bei dem vielseitigen Rock-Pop-Event, was man gemeinschaftlich auf die Beine stellen kann. Musikalische Vielfalt zusammenbringen und etwas Gemeinsames machen, dieser Wunsch nämlich stehe hinter dem Konzert-Projekt, das die Szene beleben und obendrein – wie mit dem Song-Wettbewerb vor rund zwei Wochen geschehen – auch dem Nachwuchs Chancen einräumen will. Ein kraftvolles Signal also an die Fans von Rock- und Popmusik.