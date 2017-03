Marbach Marbacher mit Leib und Seele feiert den 80. Geburtstag

Diese extreme Verbundenheit mit Marbach ist nicht selbstverständlich und ist ihm nicht in die Wiege gelegt worden. Geboren wurde Walter Bogner nämlich 1937 in Schwäbisch Hall. Nur der Liebe wegen verschlug es ihn Anfang der 60er-Jahre in die Schillerstadt. Seine Frau Waltraud ist waschechte Marbacherin, ihr Großvater unterrichtete als Lehrer an der Lateinschule. Die beiden ließen sich in der Goethestraße nieder – wo die tierlieben Eheleute bis heute samt Jagdhund leben. „Am öffentlichen Leben habe ich hier zunächst aber nicht teilgenommen“, erzählt Bogner.

Klick machte es bei ihm in der Hinsicht erst, als das Thema Kinderbetreuung in der Kommune zum Aufreger wurde. Der älteste Sohn Marcus sollte in den Kindergarten. „Es gab aber keine Plätze“, erinnert sich der Jubilar, der Biologie, Chemie sowie Geografie/Geologie studiert hat. Die Idee eines Kinderladens sei aufgekommen, Walter Bogner informierte sich bei einem Treffen – als einziger Mann unter 80 Frauen. Flugs vertraute man ihm die Versammlungsleitung an. Aus all dem ging letztlich der Verein für Vorschulerziehung hervor, dem Bogner vorstand. „Das war damals eine Art Bürgerinitiative“, erinnert er sich. Der Druck auf die Träger der Einrichtungen wuchs, ebenfalls die Idee der Vorschulerziehung aufzugreifen. Die Stadt übernahm schließlich die Verteilung der Plätze, gründete eigene Kindergärten. Und mittendrin in dem ganzen Prozess war Walter Bogner. „So bin ich ins politische Fahrwasser geraten“, erklärt er.