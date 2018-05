Marbach Marbacher gewinnt 100.000 Euro

Da der Gewinner seinen Tipp im Internet abgegeben hatte, ist er der Lottogesellschaft bekannt und bekommt das Geld automatisch überwiesen. Doch nicht nur der Hauptgewinner hat Grund zur Freude: Neben ihm erzielten die geographisch am nächsten liegenden Mitspieler abgestuft ebenfalls Gewinne. Bei der Ziehung fielen 1.336 Treffer in einem Umkreis von 13 Kilometern an. Diese Gewinner bekommen zwischen fünf und 5.000 Euro.