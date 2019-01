Marbach Marbach macht ernst mit dem fairen Handel

Zustimmung gab es auch von der CDU. Die Fraktionsvorsitzende Heike Breitenbücher betonte allerdings, dass das Rad damit nicht neu erfunden wird. In Läden der evangelischen und der katholischen Kirche könne man schon seit Jahren Produkte erwerben, die aus gerechtem Handel stammen. Schüler seien in dem Bereich ebenfalls seit geraumer Zeit engagiert. Wenn die Kampagne nun das Bewusstsein in Marbach für das Thema stärken könne, sei das aber natürlich eine gute Sache und es werde ein Schuh draus. „Es wäre sinnvoll, da einen Knopf dranzumachen“, meinte auch Heinz Reichert von der SPD. Schließlich sei unter der Federführung von Andrea von Smercek, die bei der Stadt das bürgerschaftliche Engagement in die richtigen Bahnen lenkt, in hervorragender Weise alles vorbereitet worden.

Etwas differenzierter beurteilte Dr. Michael Herzog für die Freien Wählern die Lage. „Grundsätzlich stehen wir großen, auch gemeinnützigen Einrichtungen kritisch gegenüber, insbesondere dann, wenn Gelder fließen und man dann keine Kontrolle darüber hat, ob das Geld auch dort ankommt, wo es hin soll“, sagte er. Doch das sei nur eine Seite der Medaille. Auf der anderen müsse man das enorme Engagement der Bürger, speziell der Jugendlichen, in Marbach sehen. „Sie versuchen, einen kleinen Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen in den Drittweltländern zu leisten“, lobte Michael Herzog. Letzteres überwog schließlich für ihn auch. Folglich stimmte er der Bewerbung um das Siegel zu – in der Hoffnung, dass sich sein Vertrauen in die Fairtrade-Organisation am Ende nicht als naiv erweise.