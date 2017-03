Marbach „Marbach handelt fair“ steht in den Startlöchern

In der Schillerstadt müsste man nicht bei Null anfangen. „Es gibt etwa schon die Fair-Trade-AG am Friedrich-Schiller-Gymnasium“, weiß Andrea von Smercek. Die organisiert monatlich einen Verkauf. Außerdem engagieren sich auch der Eine-Welt-Laden der katholischen Kirchengemeinde und das „Lädle“ der evangelischen Kirchengemeinde für faire Bedingungen in den Erzeugerländern. „Die Ansätze sind da. Es geht jetzt darum, alle an einen Tisch zu bringen.“ So könne man die aktuelle Lage abklopfen und Zukunftspläne schmieden. Dabei könnten sich dann die Gruppen auch gegenseitig unterstützen und kooperieren.

„Es können sich aber natürlich auch Einzelpersonen mit ihren individuellen Stärken einbringen“, führt Andrea von Smercek aus. Wer gerne Fotos schießt oder zeichnen oder schreiben kann, wird etwa für Plakate oder Pressemitteilungen gebraucht. Was an Engagement so möglich ist, das will auch Herbert Babel zeigen, der als Referent gewonnen werden konnte. Er ist Mitglied der Fairtrade-Stadt-Steuerungsgruppe und Koordinator der Fairtrade-Agendatruppe Ludwigsburg. „Er wird den Teilnehmern berichten, wie dort alles begann und Anregungen liefern“, verrät Andrea von Smercek schon vorab. Die erste Veranstaltung richtet sich in erster Linie an Privatpersonen und Gruppen, man plane aber im Mai einen Infoabend speziell für Einzelhändler, verrät von Smercek. „Da gibt es teilweise schon Anfragen.“

Selbst wenn keine direkte Einladung verschickt wurde, sind Firmeninhaber und Händler aus der Schillerstadt schon jetzt zum Auftakt herzlich willkommen, macht Andrea von Smercek deutlich. „Kaufland hat angekündigt, jemanden vorbeischicken zu wollen.“ Und auch Einzelpersonen, die keinem Verein angehören, dürfen sich bei Interesse einbringen. „Ich hoffe einfach auf eine lebhafte und fruchtbare Diskussion.“